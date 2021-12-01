E' SCOMPARSO NEL POMERIGGIO, ERA RICOVERATO ALL’OASI DI TROINA: L’APPELLO DEL SINDACO DI BRONTE

Arriva dal sindaco di Bronte, Pino Firrarello, l'appello che un cittadino della comunità del Comune etneo, tale Luigi Gatto, ricoverato quest’oggi all’Oasi Cittadella di Troina, in provincia di Enna, ha fatto perdere le proprie tracce.

A quanto pare, si è allontanato dalla struttura sanitaria ed è scomparso nel nulla. Sono in corso le ricerche nella zona da parte delle Forze dell’Ordine e dei volontari.

“Il signor Luigi Gatto, 77 anni, oggi pomeriggio, eludendo la sorveglianza interna e degli operatori sanitari del nostro Istituto, è scomparso facendo perdere le proprie tracce. È stata già avviata un’operazione di ricerca sul territorio dalle forze dell’ordine, dagli operatori dell’Istituto e da diversi volontari.

Al momento della scomparsa il signor Gatto indossava un giubbino beige e pantaloni di velluto marroni.

Chiunque pensa di averlo riconosciuto, invita il personale dell’Oasi, è invitato a contattare le forze dell’ordine o il centralino della struttura del Comune troinese.