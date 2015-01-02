E' Serena la prima nata del 2015

Il Reparto doveva essere chiuso già ieri: ma il pericolo non è ancora scongiurato (Nella foto, la caposala La Spina, la piccola Serena e la mamma Maria)

La prima nata del 2015 a Paternò è Serena. Serena Virgillito: la madre Maria l'ha data alla luce ieri - giorno 1- poco dopo le ore 23. "E' una grande gioia", ci dice mamma Maria. E con lei ci sono anche la nonna e la bisnonna di Serena. E dire che il reparto maternità era ormai stato smantellato: dall'1 gennaio non sarebbe dovuto nascere più nessuno. Un non-senso in un reparto che lavora a meraviglia e con gli standard di sicurezza garantiti. Il Comitato "...per l'ospedale di Paternò" prima di Natale aveva fatto scattare l'allarme ed in extremis il 31 dicembre si è ottenuta una momentanea sospensione del provvedimento dell'Asp. Ma di questo parleremo nelle prossime ore.

Oggi, c'è invece da acclamare alla vita: quella della piccola Serena venuta al mondo assieme a tanti altri che la stanno seguendo mentre vi scriviamo in un Reparto maternità che la malapolitica ha deciso che debba chiudere.