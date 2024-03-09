E’ SICILIANO IL PIÙ GIOVANE LAUREATO D’ITALIA A 20 ANNI ALLA BOCCONI

Con i suoi 20 anni, 5 mesi e 25 giorni, Mike Giuseppe Romeo è il laureato più giovane d’Italia. Il ventenne di Piedimonte Etneo si è laureato in Economia Aziendale e Management all’Università Bocconi...

Con i suoi 20 anni, 5 mesi e 25 giorni, Mike Giuseppe Romeo è il laureato più giovane d’Italia. Il ventenne di Piedimonte Etneo si è laureato in Economia Aziendale e Management all’Università Bocconi di Milano diventando così il laureato più giovane d’Italia.

La sua straordinaria carriera accademica è stata caratterizzata da un percorso eclettico. Dopo aver completato gli studi fino alla quinta elementare nella sua città natale, ha studiato a Francoforte e Barcellona per la scuola media e il liceo scientifico.

A soli diciassette anni, si è trasferito a Milano per intraprendere il corso di laurea in Economia Aziendale e Management presso l’Università Bocconi, concludendolo con successo a soli vent’anni.

Mike è un cittadino del mondo, influenzato dalle esperienze di viaggio grazie al lavoro online del padre, un giocatore professionista di poker.

Non solo eccelle accademicamente, ma dimostra anche una resilienza straordinaria come la cura del Disturbo Ossessivo Compulsivo attraverso la psicoterapia. Ha vissuto sei mesi in Australia. Durante questo periodo, ha lanciato la sua start-up, rendendolo il laureato più giovane d’Italia.

La sua visione va oltre i successi personali, con il sogno di fondare una scuola innovativa che offra lezioni sul futuro. Mike Romeo guarda avanti, con l’obiettivo di completare un master sull’Innovazione nel mondo dell’Educazione ad Harvard e lavora su un’idea di start-up con amici.

La sua filosofia di vita è chiara: “Per eccellere, bisogna essere ossessionati e spostare continuamente i propri obiettivi, renderli mobili. Seguirli senza volerli raggiungere. Se non hai una passione, impegnati a trovarla. Se la possiedi, lanciati”.