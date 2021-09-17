È TORNATO IL GRANDE CALDO, ALLE ORE 14, PATERNO’ CON 36,8° LA SECONDA CITTÀ’ PIÙ CALDA DELLA SICILIA

E’ tornato il grande caldo in Sicilia per effetto di un altra ondata africana che porterà i termometri a toccare nelle prossime ore valori davvero inusuali per il periodo con picchi addirittura fino a...

E’ tornato il grande caldo in Sicilia per effetto di un altra ondata africana che porterà i termometri a toccare nelle prossime ore valori davvero inusuali per il periodo con picchi addirittura fino a 39°C in alcune aree della Sicilia.

Dopo una settimana di pioggia e maltempo, sembrava che l’autunno era ormai alle porta, ma questi nuovi venti caldi dall’Africa hanno riportato il clima estivo al Sud e soprattutto sulle due Isole maggiori., caldo previsto fino alla giornate di domenica.

Oggi, 17 Settembre 2021, come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), colonnina di mercurio su sino a toccare i 36,8°C come certificato dalla rete regionale Sias.

E’ la seconda temperatura più alta registrata in tutta l’Isola, la prima città più calda di regione è Siracusa con ben 38,7

Il podio si completa, con i 36,6 di Lascari.

Nella prossima settimana dovrebbe terminare definitivamente il caldo, con i primi segni di cambiamento a causa di un vortice di bassa che porterà una sensibile diminuzione delle temperature.