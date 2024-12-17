È UFFICIALE: CAPODANNO 2025 A CATANIA, MEDIASET TRASMETTERÀ L’EVENTO IN DIRETTA SU CANALE 5
È stato affidato a Mediaset il servizio per la realizzazione e messa in onda in diretta televisiva su Canale 5 del “Capodanno 2025”, evento realizzato e promosso dalla Regione Siciliana nella città di Catania.
L’ operatore che si è aggiudicato i servizi era stato l’unico che aveva risposto all’avviso pubblicato dal dipartimento regionale del Turismo lo scorso 26 novembre.
Recependo le proposte di modifica dell’assessorato e individuando la piazza di Catania come sede dell’evento, si occuperà della produzione, della realizzazione e della messa in onda in diretta del format televisivo la sera del 31 dicembre.
Il progetto rientra nell’ambito delle iniziative del programma triennale di sviluppo turistico regionale come evento di ampio respiro mediatico che ha l’obiettivo di diffondere e promuovere il brand Sicilia, le peculiarità dell’Isola, contribuendo anche a potenziare l’offerta turistico-culturale del capoluogo etneo con un pubblico potenziale di milioni di telespettatori.