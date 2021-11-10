E’ UFFICIALE: IL GIRO D’ITALIA 2022 ATTRAVERSERÀ PATERNO’
Da più di un mese se ne parlava e, dopo ipotesi e voci che si rincorrevano, oggi, mercoledì 10 novembre, è arrivata l’ufficialità con la pubblicazione delle sei tappe di montagna,Giorno 10 Maggio 2022...
Giorno 10 Maggio 2022 il giro passerà da Paternò.
Stamattina sono state svelate le 6 tappe di montagna con 4 arrivi in salita
L’appuntamento è nel corso della terza tappa la AVOLA -ETNA di 150 km.
La Carovana arriverà da Palagonia, passando per il Ponte Barca, attraversando molto probabilmente il centro di Paternò per poi proseguire per Currone, arriverà a Ragalna per il gran finale sull'Etna al Rifugio Sapienza.
Il Giro d’Italia numero 105 partirà da Budapest venerdì 6 maggio e si chiuderà all’Arena di Verona domenica 29 maggio
AVOLA – ETNA (Rifugio Sapienza): 166 km – 3590 m - ****
Tappa nell’entroterra siciliano con arrivo in salita. Da Avola si tocca il centro del Barocco Siciliano a Noto per toccare le zone di Pantalica e Vizzini nell’avvicinamento al vulcano. La salita finale, che si conclude al rifugio Sapienza come in altre occasioni, affronta un percorso inedito a modo suo. Si approccia la salita da Ragalna (come 2018), per spostarsi sul versante classico di Nicolosi (come 2011) per gli ultimi 14 km.