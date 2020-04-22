ECCEZIONALE INTERVENTO CHIRURGICO DI UROLOGIA AL GARIBALDI NESIMA ASPORTATI A UNA PAZIENTE ONCOLOGICA RENI, URETERI, VESCICA E UTERO, CON TECNICA AVANZATA IN 3D.

Le attività di alta specializzazione dell’Arnas Garibaldi continuano a pieno ritmo nonostante la grande attenzione nei confronti del Coronavirus.Il 20 aprile scorso, presso l’U.O.C. di Urologia del pr...

Le attività di alta specializzazione dell’Arnas Garibaldi continuano a pieno ritmo nonostante la grande attenzione nei confronti del Coronavirus.

Il 20 aprile scorso, presso l’U.O.C. di Urologia del presidio ospedaliero di Nesima, Centro di Eccelenza Europeo per la chirurgia mini-invasiva, l’equipe diretta dal Prof. Mario Falsaperla ha eseguito un raro e importante intervento in una paziente anurica, affetta da tumore infiltrante della vescica e della pelvi renale, per Insufficienza Renale Cronica. La donna era già da tempo sottoposta a Dialisi presso l’U.O.C. di Nefrologia dello stesso nosocomio, diretta dal Dott Salvo Urso.

L’operazione, realizzata con la collaborazione della Dott.ssa Marinella Finocchiaro, con il supporto del personale infermieristico di Sala Operatoria, Cannavò, Fortunato, Saccone, nonché con l’assistenza anestesiologica della Dott.ssa Vera Severino, ha previsto l’asportazione “En Bloc”, con tecnica avanzata laparoscopica mini-invasiva in 3D, di entrambi i reni, degli ureteri, della vescica, dell’utero e degli annessi, nonché dei linfonodi paraortici e pelvici, estratti dall’addome attraverso una piccola incisione sovra pubica, paragonabile al taglio Cesareo.

La procedura chirurgica è durata circa cinque ore, con irrisorie perdite ematiche. La paziente ha passato le prime 24 ore in Terapia intensiva a scopo precauzionale, per essere poi estubata in buone condizioni cliniche il giorno successivo, eseguendo come di routine la seduta dialitica prevista.

“Nonostante l’emergenza Coronavirus – ha detto Fabrizio De Nicola, direttore generale dell’Arnas Garibaldi – i nostri specialisti riescono a condurre interventi di carattere eccezionale come quello eseguito nei giorni scorsi dal Prof. Falsaperla e dalla sua equipe. In attesa di ritornare alla normalità, l’Azienda non perde di vista la propria mission di ospedale ad alta specializzazione”.