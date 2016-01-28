"Ecco cosa è successo"

La vicenda della "scabbia": interviene uno dei genitori rappresentante della classe interessata. Chiudiamo qui questa parentesi perché non c'è nulla di allarmante

95047.it "Il bimbo che ha contratto la malattia è il fratello di due anni che non frequenta la scuola (attestato questo da un certificato medico in possesso dei dirigenti e visionato da dei genitori) il bimbo che frequenta l'asilo è stato allontanato solo per precauzione e non 15 giorni fa ma l'assoluta certezza della malattia è avvenuta lunedì a mezzogiorno. La disinfestazione la legge non la prevede in questi casi. Ieri pomeriggio è stata fatta una pulizia più accurata della scuola. Oggi è venuto il medico sanitario che ha controllato tutti i bambini presenti e non ha riscontrato nessun caso. Ha consigliato solo di lavare i giochini ed il contagio avviene per contatto diretto pelle a pelle".