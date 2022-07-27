ECCO LA SQUADRA DI NASO: I NOMI E LE DELEGHE DEGLI ASSESSORI
Nella mattinata di oggi, mercoledì 27 Luglio, il sindaco Nino Naso ha presentato la nuova Giunta comunale, che rimarrà in carica fino al...
La giunta del Comune di Paternò è completa e pronta a partire.
Nella mattinata di oggi, mercoledì 27 Luglio, il sindaco Nino Naso ha presentato la nuova Giunta comunale, che rimarrà in carica fino al 2027.
I NUOVI ASSESORI
Caruso Giovambattista, nato a Paterno' il 31.03.1973;
Castelli Giuseppe, nato a Paterno' il 27/03/1984;
Ciccia Carmelo, nato a Paterno' il 04.07.1955;
Comis Salvatore, nato a Paterno' il 25.06.1975;
Lo Faro Carmelo Andrea, nato a Paterno' il 14.07.1986;
Virgillito Patrizia, nata a Paterno' il 06.02.1970.
Le deleghe di ogni singolo assessore:
Assessore CARUSO GIOVAMBATTISTA
Sanità, Servizi Sociali, Cultura, Turismo.
Assessore CASTELLI GIUSEPPE
Servizi Cimiteriali, Verde Pubblico, Pubblica Illuminazione, CED.
Assessore CICCIA CARMELO
Urbanistica, Piano Regolatore Generale, Polizia Municipale, Viabilità, Protezione Civile.
Assessore COMIS SALVATORE
Attività Produttive, Politiche Agricole e Imprenditoriali, Manutenzioni, Impianti, Spettacolo, Randagismo.
Assessore LO FARO CARMELO ANDREA
Bilancio, Programmazione, Tributi, Patrimonio, Sport, Politiche Giovanili, Rapporti con il Consiglio Comunale.
Assessore VIRGILLITO PATRIZIA
Personale, Pubblica Istruzione, Servizi Demografici ed Elettorali, Affari Generali, Pari Opportunità.
I CONSIGLIERI ELETTO ED I RELATIVI VOTI: