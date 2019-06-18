ECCO L’ELENCO DEGLI ARRESTATI NELL’OPERAZIONE ANTIMAFIA ISOLA BELLA DELLA GUARDIA DI FINANZA (FOTO

Ecco l’elenco degli arrestati nell’operazione antimafia della Guardia di Finanza Isola BellaDestinatari della custodia cautelare in carcere:1. Pasqualino Bonaccorsi (Catania, 28/10/1983), associazione...

Ecco l’elenco degli arrestati nell’operazione antimafia della Guardia di Finanza Isola Bella

Destinatari della custodia cautelare in carcere:

1. Pasqualino Bonaccorsi (Catania, 28/10/1983), associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti;

2. Agnese Brucato (Catania, 23/02/1969), associazione a delinquere di tipo mafioso;

3. Domenico Calabrò (Taormina, 20/02/1995), traffico di sostanze stupefacenti;

4. Fortunato Cicirello (Catania, 03/08/1969), associazione a delinquere di tipo mafioso;

5. Giuseppe D’Arrigo traffico e spaccio di sostanze stupefacenti con aggravante “mafiosa”;

6. Gaetano Di Bella (Catania, 27/09/1960) associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e usura con aggravante “mafiosa”;

7. Rosario Pietro Paolo Di Stefano (Catania, 29/06/1960), associazione a delinquere di tipo mafioso;

8. Luigi Franco (Taormina, 12/09/1988) associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti con aggravante “mafiosa”;

9. Gaetano Grillo (Catania, 01/12/1968), associazione a delinquere di tipo mafioso;

10. Giuseppe Leo (Taormina, 06/10/1985), traffico di sostanze stupefacenti;

11. Salvatore Leonardi (Castiglione di Sicilia, 02/01/1968), traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, intestazione fittizia di beni con aggravante “mafiosa”;

12.Silvestro Macrì (Taormina, 19/11/1989), traffico e spaccio di sostanze stupefacenti con aggravante “mafiosa”;

13. Giuseppe Messina (Taormina, 16/02/1983), traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, con aggravante “mafiosa”;

14.Mario Moscatt (Catania, 18/08/1955), spaccio di sostanze stupefacenti, usura con aggravante “mafiosa”;

15. Paolo Muzzio(Catania, 04/12/1975), rapina;

16. Antonio Pace (Catania, 20/08/1989), associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione con aggravante “mafiosa”;

17. Giuseppe Pace (Catania, 01/04/1988), associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione con aggravante “mafiosa”;

18. Mario Pace (Catania, 06/11/1959), associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione con aggravante “mafiosa”;

19. Francesco Pistorio (Catania, 22/10/1980), spaccio di sostanze stupefacenti con aggravante “mafiosa”;

20. Carmelo Porto(Catania, 03/10/1957), associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione con aggravante “mafiosa”;

21. Francesco Porto (Catania, 15/12/1991), rapina;

22. Rino Marcello Rocco (Centuripe, 16/01/1959), associazione a delinquere di tipo mafioso, spaccio di sostanze stupefacenti con aggravante “mafiosa”;

23. Gaetano Scalora (Calatabiano, 25/02/1963), associazione a delinquere di tipo mafioso;

24. Damiano Sciacca (Taormina, 20/10/1986), spaccio di sostanze stupefacenti, con aggravante “mafiosa”;

25. Emanuele Sorrentino (Salerno, 19/03/1973), associazione a delinquere di tipo mafioso, rapina, usura;

26. Sebastiano Trovato (Calatabiano, 07/02/1953) associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione con aggravante “mafiosa”.

Destinatari della misura degli arresti domiciliari

27. Carmelo Bonaccorsi (Taormina, 01/08/1976), spaccio di sostanze stupefacenti;

28. Arianna Cardillo (Taormina, 20/02/1996), spaccio di sostanze stupefacenti con aggravante “mafiosa”;

29. Emmanuela Colosi (Taormina, 30/04/1983), traffico e spaccio di sostanze stupefacenti con aggravante “mafiosa”;

30. Francesca Colosi (Taormina, 30/04/1983), traffico e spaccio di sostanze stupefacenti con aggravante “mafiosa”;

31. Giuseppe Timpanaro (Catania, 24/07/1961), estorsione con aggravante “mafiosa”.

Attività economiche di Salvatore Leonardi (“Turi do Mitogio”).

1. LUXURYJET- SKY S.R.L., “noleggio di acquascooter” e il noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto, con sede in Giardini Naxos (ME).

2. LEONARDI SCAVI SRLS, “attività di edilizia in genere per conto proprio o altrui”, con sede in Castiglione di Sicilia (CT) via Comunale n. 60, costituita dal 28.01.2015

3. LIDO RECANATI DI NICOLA D’ANGELO, “gestione di stabilimenti balneari”, con domicilio fiscale in Giardini Naxos (ME) via Umberto n. 17 e sede di esercizio in Giardini Naxos (ME) Contrada Pietre Nere n. 15, inizio attività dal 23.09.2003.

4. D.I. PORTO SALVATORE, esercente l’attività di “gelateria e pasticcerie”, domicilio fiscale in Calatabiano (CT) Traversa I di via Pirato n. 18 e sede e luogo di esercizio in Giardini Naxos (ME) via Consolare Valeria n. 90.

ECCO L’ELENCO DEGLI ARRESTATI NELL’OPERAZIONE ANTIMAFIA ISOLA BELLA DELLA GUARDIA DI FINANZA (FOTO