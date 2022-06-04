“ECCO L’ERUZIONE DELL’ETNA!”, IL SALUTO DALLO SPAZIO DI SAMANTHA CRISTOFORETTI
«Qualcosa sta succedendo lì...l'eruzione dell’Etna, il vulcano più alto d’Europa!».Così Samantha Cristoforetti, in orbita per la missione Minerva, saluta, accompagnandola con una foto dallo spazio, l’...
Così Samantha Cristoforetti, in orbita per la missione Minerva, saluta, accompagnandola con una foto dallo spazio, l’esibizione del vulcano siciliano, che continua a dare spettacolo con eruzioni e aperture di bocche effusive.
In questi giorni sono stati anche il programma spaziale europeo Copernicus e i satelliti della Nasa a rilanciare le immagini dell’Etna.
Looks like something is going on there…eruption of Mt. Etna, Europe’s tallest active volcano.
L’eruzione dell’Etna vista oggi da quassù! #Italy #Sicily #MissionMinerva pic.twitter.com/urc0IarE0F
— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) June 2, 2022