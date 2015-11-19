95047

Ecco tutti i baby-sindaci e consiglieri di Paternò

L'investitura "ufficiale" è avvenuta all'ex Palazzo Alessi - TUTTE LE FOTO

A cura di Redazione Redazione
19 novembre 2015 15:12
Ecco tutti i baby-sindaci e consiglieri di Paternò -
Cronaca
Condividi
Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047