EDIFICI SCOLASTICI, A PATERNÒ SOPRALLUOGO TECNICO IN 4 ISTITUTI SUPERIORI

Il sindaco metropolitano Enrico Trantino ha incaricato il suo consulente tecnico metropolitano, Ivan Albo e il dirigente all’Edilizia scolastica della Città Metropolitana ing. Francesco Nicosia a eseguire un sopralluogo tecnico negli istituti scolastici superiori presenti sul territorio di Paternò per condividere coi presidi e i rappresentanti degli studenti i lavori di manutenzione e gli ulteriori investimenti in programmazione per la messa in sicurezza e valorizzazione dei loro istituiti.

Il sindaco metropolitano Enrico Trantino nei giorni scorsi, infatti, aveva incontrato gli studenti degli istituti scolastici superiori di Paternò, in un evento organizzato dalla Consulta provinciale degli studenti, in presenza del sindaco di Paternò Nino Naso.

Nel corso del dibattito gli studenti avevano dichiarato la loro volontà di partecipare attivamente alle scelte politiche e di potere ricevere maggiori informazioni dalle istituzioni. Un messaggio di cittadinanza attiva prontamente accolto dal sindaco Trantino che ha inteso partecipare gli studenti e i loro presidi degli interventi in previsione sui loro istituti.

Durante l'ispezione, l'ingegnere Francesco Nicosia insieme al consulente avv. Albo hanno fornito informazioni tecniche rilevanti sui progetti di manutenzione già avviati e sugli altri in programmazione. Partendo dall'IISS "Francesco Redi", dove la Città metropolitana di Catania è già intervenuta per migliorare gli spazi scolastici con fondi provenienti dai bandi PNRR, si cercano ulteriori investimenti sulle somme non impiegate dai ribassi d’asta per migliorare l'edificio d’epoca su cui insiste la scuola recuperando ulteriori fondi per rendere completamente accessibili tutti gli edifici dell'istituto, anche quelli attualmente non utilizzati.

Il sopralluogo si è poi trasferito all'Istituto Tecnico Economico Statale "Gioacchino Russo" e al Liceo "Mario Rapisardi" guidati dal dirigente scolastico dott.ssa Giuffrida. I due istituti saranno oggetto di manutenzione straordinaria con interventi strutturali e di eliminazione dell'umidità proveniente dai tetti così da rendere pienamente utilizzabili le aule dei piani superiori attualmente poco salubri. Un progetto da 2 milioni di euro per il "Gioacchino Russo" sarà presto messo a gara, finanziato secondo la legge 145/2008 per un progetto di integrale riqualificazione dell’edificio scolastico e miglioramento termico di facciate e infissi.

In conclusione il sopralluogo tecnico ha interessato il Liceo "Enrico Fermi", già beneficiario di interventi nel suo edificio principale oramai in fase di completamento, e la condivisione ed ulteriore programmazione di lavori che interessino i moduli prefabbricati nelle aree esterne e la palestra chiusa da oramai 5 anni.

“Abbiamo voluto condividere la programmazione in favore degli edifici scolastici - ha chiarito il consulente al PNRR Ivan Albo - coi ragazzi che rappresentavano gli studenti e i loro presidi che ci hanno accompagnati nella disamina di tutte le problematiche degli istituti chiarendone aspetti tecnici e soluzioni programmatiche. Non risolveremo tutto ma restituiremo al meglio il pieno diritto alla fruibilità delle strutture scolastiche”.

“Il sindaco metropolitano Trantino ha sempre dimostrato un’attenzione particolare verso i giovani a cui è nostro obbligo garantire l’accesso ad un’istruzione di qualità inclusiva ed equa ma soprattutto in sicurezza in ambienti idonei ad accogliere le giovani leve del nostro futuro”.