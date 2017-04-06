ESIBIZIONE FRECCE TRICOLORI IN SICILIA - PROGRAMMA
IL PROGRAMMA:
SABATO 17 GIUGNO
10.30 presso la terrazza del Lido di Naxos si terrà la conferenza stampa, aperta a tutti, alla presenza del Comandante (Mag.Pil. Mirco Caffelli) delle “Frecce Tricolori” e del Direttore della Manifestazione.
ore 16.00, con le prove in volo di alcuni protagonisti dell’evento.
DOMENICA 18 GIUGNO:
Inizio ore 15.30 secondo il seguente programma:
- passaggio velivoli dell’Aeroclub di Catania;
- passaggio e dimostrazione in volo dell’Atlantic e del nuovo velivolo P-72A del 41° Stormo Sigonella;
- passaggio e dimostrazione dell’Eurofighter del 37° Stormo Birgi;
- esibizione del solista acrobatico su “Starlet”;
- esibizione della pattuglia acrobatica civile “Blu Circe”;
- simulazione di recupero naufrago a cura del 82° Gruppo CSAR (elicottero HH139) di Trapani;
- esibizione delle Frecce Tricolori.
- Ore 18.40 termine della manifestazione.
Queste le date delle esibizioni in Italia:
08 maggio 2017 – Air Show Bari (BA)
14 maggio 2017 – Air Show Grado (GO)
21 maggio 2017 – Pisa Air Show 2017 – Marina di Pisa
28 maggio 2017 – Air Show Civitanova Marche (MC)
04 giugno 2017 – Air Show Bellaria-Igea Marina (RN)
18 giugno 2017 – Air Show Giardini Naxos (ME)
25 giugno 2017 – Air Show Grosseto
02 luglio 2017 – Air Show Vasto (CH)
09 luglio 2017 – Air Show Ravenna
16 luglio 2017 – Air Show Porto Recanati (MC)
23 luglio 2017 – W Lignano 2017 Lignano Sabbiadoro (UD)
06 agosto 2017 – Air Show Alba Adriatica (TE)
20 agosto 2017 – Air Show Gallipoli (LE)
27 agosto 2017 – Jesolo Air Show (VE)
01 ottobre 2017 – Porto S. Stefano Air Show 2017 – Monte Argentario (GR)