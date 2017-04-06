95047

ESIBIZIONE FRECCE TRICOLORI IN SICILIA - PROGRAMMA

Ultimi preparativi in vista del Naxos Air Show 2017 che avrà luogo nel cielo antistante la baia di Giardini Naxos il 17 (prove) e 18 GiugnoIL PROGRAMMA: SABATO 17 GIUGNO 10.30 presso la terrazza del L...

A cura di Redazione Redazione
06 aprile 2017 13:40
ESIBIZIONE FRECCE TRICOLORI IN SICILIA - PROGRAMMA -
Dintorni
Oltre 95047
Condividi

Ultimi preparativi in vista del Naxos Air Show 2017 che avrà luogo nel cielo antistante la baia di Giardini Naxos il 17 (prove) e 18 Giugno

IL PROGRAMMA:

 

SABATO 17 GIUGNO

10.30 presso la terrazza del Lido di Naxos si terrà la conferenza stampa, aperta a tutti, alla presenza del Comandante (Mag.Pil. Mirco Caffelli) delle “Frecce Tricolori” e del Direttore della Manifestazione.

ore 16.00, con le prove in volo di alcuni protagonisti dell’evento.

DOMENICA 18 GIUGNO:

Inizio ore  15.30 secondo il seguente programma:

  • passaggio velivoli dell’Aeroclub di Catania;
  • passaggio e dimostrazione in volo dell’Atlantic e del nuovo velivolo P-72A del 41° Stormo Sigonella;
  • passaggio e dimostrazione dell’Eurofighter del 37° Stormo Birgi;
  • esibizione del solista acrobatico su “Starlet”;
  • esibizione della pattuglia acrobatica civile “Blu Circe”;
  • simulazione di recupero naufrago a cura del 82° Gruppo CSAR (elicottero HH139) di Trapani;
  • esibizione delle Frecce Tricolori.
  • Ore 18.40 termine della manifestazione.

 

 

Queste le date delle esibizioni in Italia:

08 maggio 2017 – Air Show Bari (BA)
14 maggio 2017 – Air Show Grado (GO)
21 maggio 2017 – Pisa Air Show 2017 – Marina di Pisa
28 maggio 2017 – Air Show Civitanova Marche (MC)
04 giugno 2017 – Air Show Bellaria-Igea Marina (RN)
18 giugno 2017 – Air Show Giardini Naxos (ME)
25 giugno 2017 – Air Show Grosseto
02 luglio 2017 – Air Show Vasto (CH)
09 luglio 2017 – Air Show Ravenna
16 luglio 2017 – Air Show Porto Recanati (MC)
23 luglio 2017 – W Lignano 2017 Lignano Sabbiadoro (UD)
06 agosto 2017 – Air Show Alba Adriatica (TE)
20 agosto 2017 – Air Show Gallipoli (LE)
27 agosto 2017 – Jesolo Air Show (VE)
01 ottobre 2017 – Porto S. Stefano Air Show 2017 – Monte Argentario (GR)

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047