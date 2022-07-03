EFFETTO CALDO, UN ENORME BLOCCO DI GHIACCIO SI È STACCATO DALLA MARMOLADA. BILANCIO PROVVISORIO 5 MORTI E OLTRE 10 FERITI

Sarebbero cinque le persone morte e oltre una decina di feriti a seguito del crollo del seracco sulla Marmolada. Lo apprende l’AGI da prime informazioni dei soccorritori in territorio veneto.Il crollo...

Il crollo del seracco avvenuto oggi sulla Marmolada, e che ha coinvolto un quindicina di persone, è avvenuto nel tratto che da Pian dei Fiacconi porta a Punta Penia lungo la via normale che porta alla vetta. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, sta raggiungendo Canazei dove è stato allestito un punto operativo. A staccarsi è stata una parte della calotta di Punta Rocca che ha causato una valanga misto neve, ghiaccio e roccia e si è abbattuta lungo la via normale della Marmolada. Le operazioni di soccorso sono molto difficili.

E’ stato chiesto l’intervento dei droni per la ricerca dei dispersi. La valanga avrebbe investito due cordate di escursionisti. Il fronte del seracco ha un fronte di circa 300 metri.