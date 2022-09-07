ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO DI "PRESENTI PER PATERNO'"
A cura di Redazione
07 settembre 2022 15:27
L’associazione socio culturale “Presenti Per Paternó”, che dal 2017 si spende per la comunità di Paternó con attività culturali ed eventi di volontariato ha, giorno 6 settembre, eletto all’unanimità il nuovo direttivo.
Un particolare grazie va all’Assessore Andrea Lo Faro, Presidente uscente, che in questi anni ha guidato l’Associazione con impegno e dedizione.
Il nuovo Direttivo:
Presidente: Giuseppe Impallomeni
Vicepresidente: Nicola Galante
Segretario: Oriana Granata
Tesoriere: Luigi Aiello