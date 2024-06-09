95047

ELEZIONI 2024: PATERNO', ALLE 19 L'AFFLUENZA È DEL 27%, A RAGALNA DEL 62.48%

A cura di Redazione Redazione
09 giugno 2024 19:33
Il rilevamento dell’affluenza dei votanti per le elezioni Europee 2024 effettuato alle ore 19 a Paternò ha registrato 9331 votanti su 37161 aventi diritto al voto, pari ad una percentuale del 27,39%

Le affluenze al voto a Ragalna e Motta Sant’Anastasia dove oltre che per le elezioni Europee si vota anche per il rinnovo dei Sindaci e dei Consiglio Comunali.

Ragalna: 62,48%

Motta Sant’Anastasia: 58,12%

Attendiamo la prossima rilevazione che sarà quella alla chiusura dei seggi prevista alle ore ore 23.

DATO ITALIA

Per le elezioni europee alle 19 ha votato il 40.72% degli aventi diritto.

È quanto emerge dai primi dati del Viminale pubblicati sul portale 'Eligendo' e relativi a circa la metà delle 61.650 sezioni.

