ELEZIONI EUROPEE 2024: PATERNO', ALLE 12 L'AFFLUENZA È DEL 17%

Il rilevamento dell’affluenza dei votanti per le elezioni Europee 2024 effettuato alle ore 12 a Paternò ha registrato 6420 votanti su 37161 aventi diritto al voto, pari ad una percentuale del 17,28%

In provincia di Catania ha votato alle ore 12 il 17,25% degli aventi diritto al voto.

Attendiamo la prossima rilevazione che sarà alle ore 19 ricordando che si vota fino alle ore 23.

DATO ITALIA

Per le elezioni europee alle 12 ha votato il 24,02% degli aventi diritto.

È quanto emerge dai primi dati del Viminale pubblicati sul portale 'Eligendo' e relativi a circa la metà delle 61.650 sezioni. L'affluenza alle 23 di sabato è stata del 14,64%