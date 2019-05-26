ELEZIONI EUROPEE: RACCOLTA DELLE PRIME PROIEZIONI

Le prime proiezioni sui risultati delle elezioni, forniti dai diversi istituti demoscopici per i programmi televisivi:Primi exit poll di Rai, Sky e La7.Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Itali...

Le prime proiezioni sui risultati delle elezioni, forniti dai diversi istituti demoscopici per i programmi televisivi:

Primi exit poll di Rai, Sky e La7.

Secondo gli exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai relativo la Lega sarebbe tra il 27% e il 31%, il Pd tra il 21% e il 25%, il M5s tra il 18,5% e il 22,5%.

La7 dà la Lega tra il 27 e il 30%, l’M5S tra il 20 e il 23, il Pd tra il 21,5 e il 24,5, Forza Italia tra il 9 e l’11% e FDI tra il 5 e il 7%.

Per SkyTg24 la Lega è il primo partito al 27-30%, segue il Pd al 21,5-24,5%, terzo il Movimento 5 Stelle al 20-23%. Forza Italia è al 9-11%.

Quorum/YouTrend per Sky Tg24,

gli intention poll di Tecnè per Mediaset

Instant poll di Swg per La7

exit poll di Opinio per Rai.