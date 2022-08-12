ELEZIONI SICILIA, LA RUSSA: "SCELTO SCHIFANI CANDIDATO CENTRODESTRA"

"Ho parlato con Meloni che, nell'impossibilità di far convergere tutta la coalizione sul Presidente uscente Musumeci, ha accolto la proposta di Silvio Berlusconi di individuare un nome tra la rosa che...

Il nome individuato da noi, tra i nomi fatti, è Renato Schifani". Lo annuncia all'ANSA Ignazio La Russa (FdI).

"In qualità di ex Presidente del Senato, ha mostrato nel suo ruolo istituzionale essere al di sopra dei partiti. Meloni ha comunicato a Salvini questa preferenza. Ancora una volta FdI fa il massimo sforzo per unità del centrodestra anche a scapito delle legittime aspirazioni