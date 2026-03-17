Elicotteri militari USA sull’Etna: addestramento dalla base di Sigonella. La US Navy chiarisce: “Voli di routine nel rispetto delle norme italiane”

Scene spettacolari nei cieli della Sicilia orientale, dove gli elicotteri militari della US Navy hanno sorvolato l’Etna durante un’attività di addestramento. Le immagini del volo sono state pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale della Marina militare statunitense e stanno attirando l’attenzione di curiosi, appassionati e utenti dei social.

Protagonisti dell’operazione sono stati gli elicotteri MH-60S Sea Hawk, noti anche come “falchi marini”, assegnati alla Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 28. I velivoli hanno effettuato manovre e passaggi nei pressi del vulcano più alto d’Europa durante un’attività di addestramento condotta nell’area della Naval Air Station di Sigonella, nel Catanese.

Gli elicotteri fanno parte delle forze operative della Sesta Flotta degli Stati Uniti, responsabile delle operazioni navali americane in Europa e in Africa. Lo squadrone HSC-28 è attualmente dispiegato nell’area operativa della 6ª Flotta per supportare la prontezza operativa e l’efficacia delle forze navali statunitensi, contribuendo alle attività di sicurezza e difesa degli interessi degli Stati Uniti, degli alleati e dei partner nella regione.

Il sorvolo dell’Etna rientra nelle normali attività di addestramento previste per migliorare la capacità operativa degli equipaggi in scenari complessi. Il territorio siciliano, con le sue particolari caratteristiche geografiche e ambientali, rappresenta infatti un contesto ideale per esercitazioni di volo avanzate.

Le immagini diffuse sui social mostrano gli elicotteri mentre sorvolano il vulcano e i paesaggi lavici dell’Etna, regalando uno scenario suggestivo che unisce l’attività militare con uno dei simboli naturali più iconici della Sicilia.

Dalla Naval Air Station di Sigonella arriva anche la precisazione ufficiale dell’ufficio stampa della Marina statunitense:

“Il 3 marzo 2026 gli aeromobili MH-60S Sea Hawk del Gruppo Elicotteri HSC-28 della Marina degli Stati Uniti, di stanza presso la Stazione Aeronavale della Marina USA (NAS) di Sigonella, hanno effettuato voli di addestramento di routine. Le attività programmate si sono svolte nello spazio aereo designato sopra l’Etna e nelle aree limitrofe a NAS Sigonella, estendendosi fino alle Madonie. Tutti i voli sono stati effettuati nel pieno rispetto delle normative italiane”.

La Marina USA sottolinea inoltre che queste attività sono fondamentali per mantenere elevati standard di competenza e prontezza operativa tra piloti ed equipaggi, anche in funzione di missioni di sicurezza regionale e di eventuali operazioni di soccorso.

Nonostante lo spettacolo offerto nei cieli dell’isola, il passaggio degli elicotteri non è passato inosservato e sui social non sono mancate polemiche e interrogativi sull’opportunità di esercitazioni militari in un’area naturalistica come quella dell’Etna.