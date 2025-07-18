ELICOTTERO DEI CARABINIERI SORVOLA IL COMPRENSORIO: CRESCE LA CURIOSITÀ TRA I CITTADINI

Da alcune ore, i cittadini del nostro comprensorio osservano con curiosità la presenza costante di un elicottero dei Carabinieri che sorvola l’area. Numerose segnalazioni sono arrivate da Paternò, Bel...

Da alcune ore, i cittadini del nostro comprensorio osservano con curiosità la presenza costante di un elicottero dei Carabinieri che sorvola l’area.

Numerose segnalazioni sono arrivate da Paternò, Belpasso e Piano Tavola, mentre sui gruppi social locali si moltiplicano domande e ipotesi, alimentando l’interesse della comunità.

Secondo le prime informazioni disponibili, si tratta di un’operazione di perlustrazione del territorio condotta dai Carabinieri nell’ambito dei controlli ad alta visibilità.

L’attività è finalizzata a rafforzare la sicurezza urbana e a prevenire eventuali episodi di criminalità, in un periodo in cui l’attenzione sul territorio resta alta.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli, ma è possibile che nelle prossime ore vengano diffuse comunicazioni ufficiali da parte delle autorità.

Nel frattempo, l’operazione continua a suscitare l’interesse e l’attenzione dei residenti.