ELICOTTERO DELL'AERONAUTICA SALVA UN UOMO SU UNA NAVE DA CROCIERA AL LARGO DELLE COSTE DI TRAPANI

Si è concluso, intorno alle ore 17:3 di ieri, l’intervento di un elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare che ha recuperato un uomo di 55 anni, colto da un malore mentre si trovava a bordo della n...

Si è concluso, intorno alle ore 17:3 di ieri, l’intervento di un elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare che ha recuperato un uomo di 55 anni, colto da un malore mentre si trovava a bordo della nave da crociera Europa Palace, al largo delle coste di Trapani in Sicilia. La richiesta di intervento, arrivata dal 12° MRSC- Maritime Rescue Sub Center- di Palermo, è stata coordinata dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il centro di comando e controllo dell’Aeronautica Militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo genere.

Raccomandato da

L’elicottero, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, si è immediatamente alzato in volo dall’aeroporto militare di Trapani Birgi, sede dell’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo, verso l’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per imbarcare l’equipe medica.

Raggiunta la nave, un aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare ha recuperato l’uomo calandosi con il verricello di soccorso, strumento indispensabile laddove, come in questo caso, non sia possibile atterrare. Una volta terminato in sicurezza l’imbarco, l’elicottero si è diretto presso l’Ospedale di Sant’Antonio Abate di Trapani dove ha affidato il paziente alle cure dei sanitari.

Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Trapani, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso.

L’82° Centro SAR è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche severe. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi.