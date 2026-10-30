🔴 LA TRAGEDIA IN BOSNIA Elicottero italiano caduto in Bosnia, ecco chi sono i quattro militari morti

Due militari dell'Esercito e due della Croce Rossa tra le vittime. Undici i feriti, nessuno in pericolo di vita.

BOSNIA-ERZEGOVINA – Sono stati resi noti i nomi dei quattro militari italiani che hanno perso la vita nel tragico incidente aereo avvenuto nel pomeriggio di giovedì 29 ottobre, quando un elicottero militare CH-47 è precipitato durante un'attività di addestramento nella zona di Brčko, in Bosnia-Erzegovina.

Le vittime sono Simone Ruggia, Claudio Marchesi, Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci. A bordo del velivolo si trovavano complessivamente 15 persone. Gli altri undici occupanti sono rimasti feriti, ma secondo quanto comunicato dal Ministero della Difesa nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Chi erano le quattro vittime

Simone Ruggia, 30 anni, originario di Salerno, era il pilota dell'elicottero. Claudio Marchesi, 35 anni, originario di Orvieto, era invece lo specialista di bordo. Entrambi prestavano servizio presso il Comando Aviazione dell'Esercito di Viterbo, nel primo reggimento “Antares”.

Tra le vittime anche Laura Procacci, appena 24 anni, originaria di Andria, infermiera e sergente del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Con lei ha perso la vita Franco Adriano Zecchillo, medico e tenente della Croce Rossa, che avrebbe compiuto 65 anni il prossimo 31 ottobre.

Le cause dell'incidente

L'elicottero era impegnato nell'operazione internazionale EUFOR Althea, una missione che contribuisce alla stabilità e alla sicurezza della Bosnia-Erzegovina.

Il velivolo è precipitato durante un'attività addestrativa. La dinamica esatta resta ancora da chiarire e il Ministero della Difesa ha avviato un'indagine per accertare le cause dello schianto.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le massime autorità dello Stato hanno espresso cordoglio per la morte dei quattro militari.

Intanto, la Difesa ha disposto l'invio di personale medico italiano per assistere gli undici feriti, mentre il Paese si stringe attorno alle famiglie delle vittime.

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