ELICOTTERO MILITARE TRASPORTA NEONATO IN PERICOLO DI VITA DA AGRIGENTO A TAORMINA

Questa mattina un equipaggio dell’82esimo Centro Csar (Combat search and rescue) di Trapani ha trasportato un neonato dall’ospedale di Agrigento a quello di Taormina. Il piccolo, nato ieri, ha subito...

Questa mattina un equipaggio dell’82esimo Centro Csar (Combat search and rescue) di Trapani ha trasportato un neonato dall’ospedale di Agrigento a quello di Taormina. Il piccolo, nato ieri, ha subito una emorragia polmonare e così si è resa necessaria l’attivazione della catena di supporto prevista dall’Aeronautica militare in caso di trasporto sanitario d’urgenza.

L’equipaggio, con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dalla sala operativa del Rescue coordination center del Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (Ferrara) e ha preso il volo alle 8:10 in direzione Agrigento, dove è arrivato alle 08:40. Sul posto medici e infermieri si sono messi all’opera e, dopo avere sistemato il piccolo nella barella dell’elicottero, sono tutti decollati alla volta dell’ospedale di Taormina, dove sono giunti alle 10:45. L’equipaggio, dopo avere fatto rifornimento all’aeroporto militare di Sigonella, ha fatto rientro nella base aerea di Trapani-Birgi.