Elipista di Paternò, Pannitteri risponde a Virgolini: “Decreto chiaro”

Il lupo perde il pelo ma non il vizio

Spiace che il capogruppo di FDI, Alfio Virgolini, abbia sentito la necessità di replicare con toni propagandistici e offensivi. Il suo è solo un goffo tentativo di autoassolversi visto che lui stesso conferma la bocciatura del progetto dell'elipista da parte del DRPC.

Infatti, ferma restando l’ulteriore procedura regionale avviata, sempre, dagli uffici comunali presso l’assessorato alle infrastrutture, a cui si riferisce l’ex capogruppo, e ancora in itinere, resta un dato acquisito e incontrovertibile:

il decreto dirigenziale n. 1768 del 30 dicembre 2025 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha sancito l’inammissibilità di un progetto presentato dal Comune di Paternò, che, maggioranza e opposizione, avevano dato per finanziato già a dicembre 2024.

E questo è il punto politico sollevato sul quale nessuna replica è pervenuta!

Così al capogruppo di FDI, anzi ex, non resta che, da un lato, accusarmi di fornire notizie distorte e, dall’altro, accusare di inefficienze solo l’amministrazione comunale, attribuendosi indebitamente il risultato di un finanziamento successivo su cui non ha dato alcun personale contributo.

Facile brillare di luce riflessa!

Auspico che questa fase commissariale rappresenti l’occasione per avviare un percorso di rinnovamento profondo, fondato su una nuova grammatica della responsabilità politica e su una dialettica onesta orientata alla trasparenza e alla tutela dell’interesse generale della città.

Certo, questo non è un buon inizio, caro Alfio Virgolini!