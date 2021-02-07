ELISABETTA BARBIERI E ALTRI DUE VOLONTARI ENPA MORTI IN UN INCIDENTE IN A14: TRASPORTAVANO CANI E GATTI DA ADOTTARE

Incidente tra mezzi pesanti questa mattina poco prima delle 5.30 sull'autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Pesaro-Urbino e Cattolica, al km 148, in direzione Bologna. Il tamponamento ha coinv...

Incidente tra mezzi pesanti questa mattina poco prima delle 5.30 sull'autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Pesaro-Urbino e Cattolica, al km 148, in direzione Bologna. Il tamponamento ha coinvolto due mezzi, uno dei quali trasportava cuccioli di cane e gatto.

L’incidente, rende noto l’Enpa (Ente nazionale protezione animali) è costato la vita alla nota staffettista Elisabetta Barbieri, all’autista del camion e a una terza persona che era rimasta gravemente ferita. Tutte le vittime sono originarie del milanese. I volontari e le Guardie Zoofile dell’Enpa di Pesaro si sono recati sul posto per aiutare a mettere in sicurezza gli animali.

Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa: "Tutto il mondo animalista è straziato da questa enorme tragedia. L’impegno di Elisabetta e il suo staff è sempre stato sincero, costante, mettendo al primo posto il benessere degli animali". Gli animali sono tutti in salvo, tranne un cucciolo di pastore tedesco. I gatti sono già ripartiti alla volta di Bologna e arriveranno a breve. Mentre un camionista spagnolo si è offerto di portare i cani in direzione di Milano. L’uomo non ha voluto alcun compenso. "In questi momenti di estremo dolore è importante vedere come la solidarietà e l’empatia riescano a cancellare ogni barriera. Grazie a tutte le persone che in queste ore si stanno adoperando in questa difficile situazione", conclude Carla Rocchi dell’Enpa.

https://www.facebook.com/sidolirinaldo/posts/1843470012494770