ELISOCCORSO, RIATTIVATO IL SERVIZIO NELLA CENTRALE OPERATIVA DEL 118 DI CALTANISSETTA

È tornato operativo nella tarda mattinata il servizio di elisoccorso nella centrale operativa del 118 a Caltanissetta. Dopo la diffida della Regione siciliana, con una nota inviata venerdì dal dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute Salvatore Iacolino, per “l’integrale ripristino delle condizioni di efficienza operativa”, la società responsabile la Avincis Aviation Italia spa ha riattivato il servizio prima nella base di Messina e adesso in quella nissena.

«Non possiamo tollerare – evidenzia il presidente della Regione Renato Schifani – disfunzioni di questa natura, specie quando si tratta di servizi essenziali per la salute dei cittadini. Tuttavia, apprezziamo la rapidità con cui si è intervenuti per il ripristino.

Continueremo a vigilare sull’efficienza della macchina organizzativa sanitaria e sul mantenimento degli impegni contrattuali assunti dagli operatori economici privati nei confronti della Regione».