Elisuperficie a Paternò, Virgolini smentisce il Pd: “Finanziamento da 600 mila euro ancora valido
Riceviamo e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa diffuso da Alfio Virgolini, già candidato a sindaco e capogruppo di Fratelli d’Italia, in merito alle recenti dichiarazioni sull’elipista e sull’elisuperficie di Paternò.
Comunicato stampa – Testo integrale
Il sottoscritto Alfio Virgolini già candidato a Sindaco e capogruppo del Partito di “Fratelli d’Italia”, smentisce le recenti dichiarazioni inesatte dell’Avvocato Maria Grazia Pannitteri del Partito Democratico, nonché sfidante candidata a Sindaco alle ultime competizioni elettorali delle Amministrative del 2022.
Riguardo il finanziamento per la realizzazione “dell’Elipista”, così come richiesto dall’ex Sindaco del Comune di Paternò alla Protezione Civile Regionale, non è stato accolto per carenza di documentazione.
Rimane invece in vita, il finanziamento di 600.000,00 euro per “l’Elisuperficie h.24 n.3” da sorgere all’interno dell’area comunale adiacente l’Ospedale SS. Salvatore, su proposta del gruppo politico di “Fratelli d’Italia” presso l’Assessorato Regionale alle Infrastrutture.
Vedi Decreto del Dirigente Generale n. 5343 del 23/12/2025.
Avv. Pannitteri, per il futuro meglio documentarsi onde evitare brutte figure, al momento occorre mantenere toni bassi evitando tra l’altro contenuti che ledono la correttezza dell’informazione, non bisogna ricorrere alla diffusione di notizie distorte o palesemente false per confondere i cittadini.
Con questa nota stampa, si ricorda che il Partito di “Fratelli d’Italia” ha sempre creduto alla rinascita di Paternò senza aver bisogno di annunci trionfalistici o slogan; il nostro operato si basa sulla trasparenza, sul rispetto dei cittadini che meritano di essere bene informati e sulla base di atti concreti, non di speculazioni elettorali.