EMANUELE PECORINO È DELLA JUVENTUS, IL SALUTO COMMOSSO AL CATANIA SUI SOCIAL

Emanuele Pecorino è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Sarà parte dell'Under 23 ma con affaccio possibile per il futuro in prima squadra. Arriva sul suo profilo Instagram il suo commosso saluto al Catania.

"In questo momento così importante per la mia carriera e sul piano umano, lasciando la mia città e la società che mi ha cresciuto, provo sensazioni contrastanti e punto come sempre sulla sincerità, per salutare chi mi vuole bene e per cercare di farmi capire da tutti quelli che amano il Catania, inclusi quelli che non approvano la mia scelta. A loro chiedo di comprendermi, prima di giudicarmi: sono catanese, tifoso del Catania fin da piccolo, amo la mia città e la nostra squadra del cuore ma questo fantastico gioco rossazzurro è diventato per me una professione, grazie al Catania, e la professione mi ha portato a dire sì alla proposta irrinunciabile di una squadra di Serie A. Non potevo perdere l’occasione della mia vita. Questa scelta è la mia: non ho ancora 20 anni ma so prendermi la responsabilità delle mie decisioni. La firma per la Juventus non cancella i miei sentimenti per il Calcio Catania, che rimarranno immutati nel tempo. Grazie, Calcio Catania, e grazie a voi, tifosi rossazzurri, che mi avete dato tantissimo e mi avete incoraggiato sempre. Sono uno di voi".