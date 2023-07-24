EMERGENZA CALDO A CATANIA . RACCOMANDAZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEI FARMACI

Emergenza caldo. In coerenza con le iniziative adottate per la Città di Catania e in caso di distacchi prolungati di energia elettrica, i cittadini residenti in tutti i Comuni della Provincia etnea po...

Emergenza caldo. In coerenza con le iniziative adottate per la Città di Catania e in caso di distacchi prolungati di energia elettrica, i cittadini residenti in tutti i Comuni della Provincia etnea potranno riportare i farmaci da frigo presso le Farmacie dell’Asp di Catania dove li hanno ritirati e chiederne la custodia o la sostituzione nel caso in cui il farmaco non sia stato deteriorato.

Per oggi e domani, per la Città di Catania, la farmacia di riferimento individuata per l’Asp di Catania è quella del PTA “San Luigi”.

Se il farmaco è stato ritirato presso le Farmacie convenzionate i cittadini potranno richiedere la custodia presso le stesse Farmacie o, in caso di deterioramento del farmaco, rivolgersi al proprio medico di medicina generale per l’emissione di una nuova prescrizione.

Prima di assumere il farmaco o chiederne la sostituzione è sempre raccomandato consultare il foglietto illustrativo per verificare la stabilità del farmaco fuori dal frigo.

10 consigli per difendersi dal caldo

Per limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo e evitare la disidratazione si invitato i cittadini a seguire 10 semplici regole:

1 Evitiamo di uscire nelle ore più calde: proteggiamo soprattutto bambini ed anziani evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.

2 Proteggiamoci in casa e sui luoghi di lavoro: la misura più semplice è la schermatura delle finestre con tende che blocchino il passaggio della luce, ma non quello dell’aria. L’impiego dell’aria condizionata è utile ma vanno evitate le temperature troppo basse non più di 5° C rispetto all’esterno). è importante garantire la pulizia periodica dei filtri.

3 Beviamo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno: bere molta acqua e mangiare frutta fresca è una misura essenziale per contrastare gli effetti del caldo. Limitiamo il consumo di bevande con zuccheri aggiunti, di caffè e di alcolici.

4 Seguiamo sempre un’alimentazione corretta: ricordiamoci di consumare 5 porzioni di frutta e verdura di stagione. Moderiamo il consumo di piatti elaborati ricchi di grassi e riduciamo i condimenti. Privilegiamo cibi freschi, facilmente digeribili e ricchi di acqua. Utilizziamo poco sale e privilegiamo quello iodato.

5 Facciamo attenzione alla corretta conservazione degli alimenti: il rispetto della catena del freddo è importante per la sicurezza degli alimenti.

6 Vestiamoci con indumenti di fibre naturali o che garantiscano la traspirazione. All’aperto è utile indossare cappelli leggeri per proteggere la testa dal sole. Utilizziamo occhiali con filtri UV e schermi solari prima di esporci al sole, non solo quando siamo al mare. Stesse precauzioni vanno seguite da coloro che lavorano in luoghi all’aperto.

8 Pratichiamo l’esercizio fisico nelle ore più fresche della giornata. In ogni caso, se si fa attività fisica, ricordiamoci di bere molti liquidi e mangiare in modo corretto.

9 Offriamo assistenza a persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, persone in difficoltà etc.) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.

10 Ricordiamoci sempre di proteggere anche gli animali domestici: diamogli molta acqua anche quando siamo in viaggio e facciamo soste in zone ombreggiate. Per quanto riguarda i cani evitiamo di farli uscire nelle ore più calde della giornata per non farli camminare sull’asfalto rovente.

Per maggiori informazioni e consigli consultare la pagina “Proteggiamoci dal caldo” del Ministero della Salute al seguente link: https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp