EMERGENZA CORONAVIRUS: NUOVI ORARI DA DOMENICA PER LA MAGGIOR PARTE DEI PANIFICI DI PATERNO'

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Si vuole rendere noto alla cittadinanza di Paternò, che a causa dell'attuale emergenza COVID-19 la stragrande maggioranza dei panificatori Paternesi, per una questione di sicurezza sia personale e delle proprie famiglie e soprattutto per maggiore tutela e sicurezza della propria clientela hanno deciso di modificare gli orari di chiusura dei panifici, e che tali orari saranno mantenuti per tutta la durata dell'emergenza salvo diverse indicazioni.

I NUOVI ORARI SARANNO:

Da domenica 15 Marzo chiusura tutte le domeniche

Da Lunedi al Sabato apertura SOLO di mattina fino alle ore 14:00

#iorestoacasa

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO