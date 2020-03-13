95047

EMERGENZA CORONAVIRUS: NUOVI ORARI DA DOMENICA PER LA MAGGIOR PARTE DEI PANIFICI DI PATERNO'

13 marzo 2020 17:45
News
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Si vuole rendere noto alla cittadinanza di Paternò, che a causa dell'attuale emergenza COVID-19 la stragrande maggioranza dei panificatori Paternesi, per una questione di sicurezza sia personale e delle proprie famiglie e soprattutto per maggiore tutela e sicurezza della propria clientela hanno deciso di  modificare gli orari di chiusura dei panifici,  e che tali orari saranno mantenuti per tutta la durata dell'emergenza salvo diverse indicazioni.

I NUOVI ORARI SARANNO:
Da domenica 15 Marzo chiusura tutte le domeniche

Da Lunedi al Sabato apertura  SOLO di mattina fino alle ore 14:00

#iorestoacasa

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

