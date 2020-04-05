EMERGENZA CORONAVIRUS, PRELEVATI ORGANI A MESSINA: ATTIVATO IL TRASPORTO CON UN VOLO CATANIA-ROMA

“La scorsa notte è arrivato a Catania un aeromobile Learjet 45 che stamattina è ripartito alla volta di Roma Ciampino con il suo prezioso carico di organi – fegato e polmoni – provenienti da Messina”....

“La scorsa notte è arrivato a Catania un aeromobile Learjet 45 che stamattina è ripartito alla volta di Roma Ciampino con il suo prezioso carico di organi – fegato e polmoni – provenienti da Messina”.

Da Catania decolla la speranza. La notizia è diffusa dalla Sac, la società che gestisce lo scalo etneo. Preziosi, preziosissimi organi donati da generosi siciliani che hanno voluto dare un significato aureo fino alla fine alla loro vita sono stati custoditi all’interno di un jet per raggiungere la Capitale, dove saranno consegnati negli ospedali dove c’è chi attende di potere sfruttare l’estrema chance per sopravvivere grazie al trapianto.

Nel periodo più buio, la luce della vita, della voglia di vivere, di non lasciare alcunché di intentato per continuare a godersela, che si impone con la sua confortante energia.

“In questi giorni così difficili per tutti – afferma la Sac – non si ferma l’attività importantissima dei trapianti di organo. E noi dell’aeroporto di Catania siamo sempre pronti a offrire ogni supporto e assistenza a questi voli così importanti, che portano una speranza di vita a chi soffre: grazie alla solidarietà e alla grande umanità di chi acconsente alla donazione degli organi di un congiunto che non c’è più”.

Gli organi sono stati trasferiti a Catania da Messina con l’elicottero del 118