EMERGENZA COVID A PETRALIA SOPRANA: IL SINDACO CHIUDE LE SCUOLE E L'ORATORIO

A Petralia Soprana (Palermo), paese dell'area delle Madonie dove vivono poco più di 3 mila persone, il sindaco Pietro Macaluso ha disposto con una ordinanza la chiusura, fino a data da destinarsi, tut...

A Petralia Soprana (Palermo), paese dell'area delle Madonie dove vivono poco più di 3 mila persone, il sindaco Pietro Macaluso ha disposto con una ordinanza la chiusura, fino a data da destinarsi, tutte le scuole di ogni ordine e grado, le attività di catechesi e oratorio al fine di contenere i contagi che negli ultimi giorni, nel piccolo paese delle Madonie, stanno aumentando vertiginosamente.

Purtroppo, da un giorno all’altro, da pochi casi in tutto il territorio la situazione si è completamente ribaltata a causa dell’ingresso del virus nelle scuole che ha determinato una forte preoccupazione nel sindaco Pietro Macaluso e in tutta la cittadinanza.

“Per evitare il diffondersi del virus – ha detto il sindaco Pietro Macaluso – in accordo con il Commissario Straordinario Renato Costa, abbiamo ritenuto indispensabile adottare questa decisione. Purtroppo, negli ultimi giorni c’è stata una impennata di contagi nel territorio e nelle scuole che sta coinvolgendo tante famiglie. L’invito che faccio a tutti è quello di stare attenti, rispettare le norme e le buone prassi mettendo in atto tutte le possibili accortezze. Mi auguro che la situazione rientri al più presto per evitare che il Borgo più bello possa diventare zona rossa”. L’attività scolastica continuerà con la didattica a distanza fino a nuove disposizioni.