Emergenza freddo a Paternò: sabato e domenica la raccolta coperte della Misericordia “Una coperta per chi non ha nulla”

La Misericordia di Paternò lancia un appello urgente alla solidarietà. A causa dell’intensa attività di supporto per l’allestimento del dormitorio provvisorio – destinato ai braccianti delle baraccopoli – e dei continui interventi dell’Unità di Strada, le scorte di coperte dell’associazione sono ufficialmente esaurite.

​Il massiccio impiego di risorse per garantire un riparo dignitoso e protezione dal gelo a chi vive in condizioni di estrema precarietà ha svuotato i magazzini della sede operativa. Per far fronte a questa carenza, i volontari hanno organizzato una raccolta straordinaria per il prossimo weekend dal titolo "Una coperta per chi non ha nulla".

"​L’obiettivo - ha detto il governatore Lugi Aiello - è quello di ripristinare le scorte per continuare a offrire calore e conforto a tutte le persone in stato di necessità nel territorio paternese durante questi giorni di freddo intenso. La nostra comunità ha sempre risposto con grande cuore e siamo certi che, anche questa volta, Paternò non lascerà solo chi ha bisogno".

La consegna delle donazioni potrà essere effettuata presso la sede operativa della Misericordia di Paternò in via Alcide De Gasperi 32, nei giorni di Sabato 24 e Domenica 25 gennaio dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Per ragioni logistiche e di igiene, si richiede esclusivamente la donazione di coperte pulite e in buono stato.

Al momento non è possibile accettare altre tipologie di materiale o indumenti.