Emergenza idrica negli agrumeti: agricoltori costretti a trasportare acqua a proprie spese

PATERNO’ – Gli agrumeti del territorio rischiano seri danni a causa della mancanza di acqua. Numerosi agricoltori denunciano i disservizi legati all’erogazione idrica da parte del Consorzio di Bonifica, segnalando gravi difficoltà nel garantire la sopravvivenza delle coltivazioni.

In assenza di un approvvigionamento regolare, molti produttori sono stati costretti a trasportare acqua con mezzi privati e a proprie spese, nel tentativo di salvare piante e raccolti. Una situazione che, oltre a compromettere le produzioni stagionali, sta determinando un ulteriore aggravio economico per le aziende agricole.

«Paghiamo i canoni ma non riceviamo l’acqua», lamentano alcuni agricoltori, evidenziando come il problema stia diventando sempre più critico e urgente.

Le associazioni di categoria chiedono soluzioni rapide e interventi concreti per scongiurare il rischio di perdite irreversibili, sia dal punto di vista produttivo che occupazionale.

L’appello del mondo agricolo è chiaro: garantire trasparenza e continuità nel servizio idrico, per tutelare un comparto che rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia locale.