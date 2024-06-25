EMERGENZA RIFIUTI, LA DISCARICA DI LENTINI RESTA CHIUSA, È EMERGENZA IN OLTRE 200 COMUNI

Scatta l'emergenza rifiuti in oltre 200 Comuni della Sicilia per la chiusura dell'impianto per il Trattamento meccanico e biologico (Tmb) della discarica della Sicula trasporti di contrada Coda Volpe...

Scatta l'emergenza rifiuti in oltre 200 Comuni della Sicilia per la chiusura dell'impianto per il Trattamento meccanico e biologico (Tmb) della discarica della Sicula trasporti di contrada Coda Volpe a Lentini, nel Siracusano, sottoposta ad amministrazione giudiziaria, che non ricevere i rifiuti indifferenziati da giorni.

Davanti alla struttura, nonostante l'ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione, Renato Schifani, che è anche commissario per i rifiuti, c'è una luna fila con autocompattatori che non conferire la spazzatura e in molti dei Comuni interessati è scattata l'emergenza per il rischio sanitario dovuto all'esposizione dei rifiuti non raccolti per giorni sotto al sole.

A Catania, per esempio, si cominciano a formare microdiscariche a cielo aperto per il mancato rispetto delle regole: il rifiuto differenziato è raccolto, ma c'è chi non rispetta la cadenza giornaliera e getta sacchi di spazzatura non conferibili.

Molti Comuni hanno sospeso i mercatini rionali per l'impossibilità poi di smaltire i rifiuti accumulati.

Sulla situazione, secondo quanto apprende l'ANSA, una interlocuzione è in corso tra Regione e i commissari giudiziari della Sicula trasporti che gestiscono la discarica di contrada Coda volpe per condividere modalità di applicazione dell'ordinanza emessa ieri sera dal presidente Renato Schifani per fare fronte all'emergenza rifiuti.

Secondo il deputato regionale di Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo, "l'ordinanza emanata ieri dal presidente della Regione, Renato Schifani, sembra non possa essere rispettata dalla Sicula Trasporti" perché, spiega, "sembra che in gli amministratori giudiziari, non coinvolti nella vicenda, stiano scrivendo perché non hanno la disponibilità delle aree per lo stoccaggio provvisorio delle eco balle".

Il problema verte su due fronti: uno amministrativo sul rilascio da parte della Regione della Via, la valutazione d'impatto ambientale, l'altro giudiziario con un provvedimento del gip di Catania che, in assenza di Via, ha disposto agli amministratori giudiziari la chiusura entro 24 ore dell'impianto Tmb.

Ieri sera il problema sembrava superato con il decreto del presidente Schifani, con la concessione di un'autorizzazione che potrebbe essere grosso modo considerata come una Via provvisoria di 20 giorni, in attesa di una soluzione definitiva. Ma, probabilmente, gli amministratori giudiziari che gestiscono Sicula trasporti dopo l'inchiesta 'Mazzetta Sicula' della Dda di Catania, prima di riaprire vorranno anche un nuovo parere del gip, per evitare rischi.