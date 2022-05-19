EMESSA MONETA DA 2 EURO IN RICORDO DI FALCONE E BORSELLINO

Un omaggio ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dal Poligrafico e Zecca dello Stato a trent’anni dalla loro scomparsa. Nella Collezione Numismatica 2022 arriva una moneta da due euro a corso...

Un omaggio ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino dal Poligrafico e Zecca dello Stato a trent’anni dalla loro scomparsa. Nella Collezione Numismatica 2022 arriva una moneta da due euro a corso legale in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e circolazione ordinaria. La moneta è stata coniata per ricordare il sacrificio dei due magistrati nella lotta alla mafia, morti nelle stragi di Capaci e via D’Amelio.

La moneta, già emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata realizzata dall’artista della Zecca italiana Valerio De Seta. Il lavoro trae ispirazione da una famosa fotografia di Tony Gentile scattata nel 1992 durante un evento pubblico a Palermo, con il volto sorridente dei due giudici. Ne emerge un’immagine realistica e vivida di Falcone e Borsellino, simboli di legalità e rispetto delle Istituzioni. In alto, la scritta “FALCONE - BORSELLINO”; sotto, le date “1992 2022”, rispettivamente l’anno della scomparsa dei due magistrati e l’anno di emissione della moneta, con l’acronimo della Repubblica Italiana “RI”; a destra “R”, identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, “VdS”, sigla dell’autore Valerio de Seta, con le dodici stelle dell’Unione Europea a giro.

La moneta nella sua versione da collezione, dal valore nominale di 2 euro, è stata coniata in fior di conio e in proof, con una tiratura rispettivamente di 12 mila e 10 mila esemplari. A questi si aggiunge il rotolino da 25 pezzi fior di conio in 10 mila esemplari. In circolazione ordinaria andranno 3 milioni di monete, con un valore nominale di 6 milioni di euro.