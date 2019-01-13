EMIRATES CERCA ASSISTENTI DI VOLO, SELEZIONI A CATANIA

Emirates, la compagnia di Dubai, ricerca nuovo personale da introdurre nel proprio team di bordo.Per la ricerca di nuovi assistenti di volo sono in programma diversi open day in tutto il mondo, dall’A...

Emirates, la compagnia di Dubai, ricerca nuovo personale da introdurre nel proprio team di bordo.

Per la ricerca di nuovi assistenti di volo sono in programma diversi open day in tutto il mondo, dall’Argentina alla Giordania, con una tappa nel Catanese.

Appuntamento sabato 26 gennaio, alle ore 8, presso il Four Points by Sheraton Catania Hotel (via Antonello da Messina 45, Acicastello). Le altre selezioni in Italia si terranno a Milano Milano (il 18 gennaio), Roma (23 gennaio) e Torino (20 gennaio).

I requisiti di base per poter compilare l’application form sul sito ufficiale di Emirates sono i seguenti:

non meno di 21 anni;

altezza non meno di 160 cm;

il raggiungimento dei 212 cm di altezza a braccia alzate stando in punta di piedi;

diploma di scuola secondaria di secondo livello;

lingua inglese fluente, scritta e parlata;

nessun tatuaggio visibile se non coperto dall’uniforme;

essere capaci di adattarsi a nuove situazioni, nuove persone e nuovi posti;

essere fisicamente idonei sulla scala del Body Mass Index (BMI).









Gli aspiranti che sognano la nuova professione, e vogliono tentare di essere assunti, devono presentare un Curriculum Vitae aggiornato in lingua inglese, completo di una foto attuale.

Per ulteriori informazioni sulle sedi e i requisiti del processo di selezione, incluso il dress code per il colloquio e video tutorial - visitate https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/

Ai candidati è richiesta puntualità (8 in punto) e la disponibilità a trascorrere l’intera giornata nella sede indicata. Coloro che saranno selezionati verranno informati sui tempi per i colloqui futuri.“