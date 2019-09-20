EMMA MARRONE: «MI DEVO FERMARE PER AFFRONTARE UN PROBLEMA DI SALUTE»

"Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato". Inizia così il post di Emma Marrone su Instagram accompagnato da una frase di Jo...

"Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato". Inizia così il post di Emma Marrone su Instagram accompagnato da una frase di John Lennon: 'La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani'. "Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute - scrive l'artista, che già in passato aveva dovuto affrontare un tumore, come lei stessa ha raccontato in diverse interviste - Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione".



"Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi - sottolinea Emma - Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero... Andrà tutto bene!".