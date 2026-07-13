EMMANUEL AURELIANO E MARIATERESA COSTANZO, UN ARGENTO CHE VALE ORO: LA COPPIA DI FUTURA STUDIO È VICECAMPIONE D'ITALIA

Un risultato che va ben oltre il valore di una medaglia. Emmanuel Aureliano, atleta affetto da sindrome di Down, e la sua accompagnatrice MariaTeresa Costanzo hanno conquistato il titolo di vicecampioni italiani, classificandosi al secondo posto ai Campionati Italiani FIDESM nella loro categoria, al termine di una competizione che ha visto confrontarsi 11 atleti provenienti da tutta Italia.

Un traguardo che rappresenta un grande motivo di orgoglio per la città di Paternò e per la scuola di danza Futura Studio, guidata dalla maestra Francesca Sciurello.

La loro è una storia fatta di sacrificio, costanza e passione. Dietro questo importante risultato ci sono mesi di allenamenti, impegno quotidiano e una straordinaria sintonia costruita passo dopo passo.

Emmanuel ha dimostrato come la determinazione possa abbattere qualsiasi barriera, mentre MariaTeresa, con sensibilità, professionalità e dedizione, ha saputo accompagnarlo in un percorso sportivo e umano culminato con uno dei risultati più prestigiosi della stagione.

L'argento conquistato ai Campionati Italiani assume un significato ancora più profondo perché testimonia come lo sport possa essere uno straordinario strumento di inclusione. In pista non esistono differenze: contano il lavoro, la preparazione, il coraggio e la capacità di emozionare. Emmanuel e MariaTeresa hanno saputo conquistare pubblico e giudici con un'esibizione intensa, elegante e ricca di significato, dimostrando che la danza è un linguaggio universale capace di unire e valorizzare ogni atleta.



Dovevano esordire in Classe C il loro primo campionato italiano ma allenamento dopo allenamento qualcosa è cambiato. La crescita tecnica, l'impegno, la preparazione raggiunta hanno parlato più forte di ogni previsione.

Con orgoglio si è deciso di alzare l'asticella! Emmanuel e MariaTeresa sono stati iscritti in Classe B,

Contro atleti più esperti e con un livello di difficoltà superiore.



Grande soddisfazione anche per la maestra Francesca Sciurello, che da anni porta avanti un progetto fondato non solo sull'eccellenza tecnica, ma anche sui valori dell'inclusione, del rispetto e della crescita personale. Futura Studio continua così a confermarsi una delle realtà più importanti della danza sportiva siciliana, collezionando risultati di prestigio a livello regionale e nazionale e offrendo a tutti i propri allievi l'opportunità di esprimere il proprio talento.

Il titolo di vicecampioni italiani conquistato da Emmanuel Aureliano e MariaTeresa Costanzo rappresenta una vittoria che va oltre il podio.

È il simbolo di come la passione, il lavoro di squadra e la fiducia reciproca possano trasformare un sogno in realtà. Un successo che rende orgogliosa l'intera comunità di Paternò e che resterà come uno dei momenti più belli nella storia di Futura Studio.