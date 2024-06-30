ENERGIA ELETTRICA : IL 1° LUGLIO FINE DEL MERCATO TUTELATO.

A partire dal 1° luglio 2024, il mercato tutelato dell'energia elettrica in Italia cesserà di esistere. Questa data segna un cambiamento significativo per i clienti domestici che attualmente usufruisc...

A partire dal 1° luglio 2024, il mercato tutelato dell'energia elettrica in Italia cesserà di esistere.

Questa data segna un cambiamento significativo per i clienti domestici che attualmente usufruiscono del servizio di maggior tutela, poiché saranno obbligati a passare al mercato libero. Nel mercato libero, le condizioni economiche e contrattuali non saranno più determinate dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), ma dai fornitori stessi.

Cosa Succede se Non si Sceglie un'Offerta nel Mercato Libero?

Coloro che non sceglieranno un'offerta nel mercato libero entro il 1° luglio 2024 saranno automaticamente trasferiti al Servizio a Tutele Graduali (STG). Questo servizio è stato progettato per garantire una transizione graduale e senza intoppi verso il mercato libero. Le forniture nel STG saranno erogate da venditori selezionati tramite una procedura concorsuale e offriranno condizioni simili a quelle delle offerte PLACET (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), che rappresentano un compromesso tra mercato libero e tutelato.

I Fornitori per le Province Siciliane

Per quanto riguarda le province siciliane, i fornitori del Servizio a Tutele Graduali saranno:

EDISON per le province di Catania, Messina, Enna, Siracusa e Ragusa.

per le province di Catania, Messina, Enna, Siracusa e Ragusa. A2A per le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

per le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani.

I clienti vulnerabili, cioè quelli con particolari esigenze sociali o economiche, potranno continuare ad usufruire delle condizioni stabilite dall'ARERA anche dopo il 1° luglio 2024. Questo garantisce che le fasce più deboli della popolazione non siano penalizzate dal passaggio al mercato libero.

Per affrontare al meglio questa transizione, i consumatori possono confrontare le offerte del mercato libero attraverso il portale ufficiale dell'ARERA. È importante scegliere l'offerta più adatta alle proprie esigenze per beneficiare di condizioni economiche vantaggiose. Inoltre, è possibile trovare informazioni dettagliate sulla propria situazione contrattuale nella bolletta della luce.

Questo passaggio rappresenta un'opportunità per i consumatori di trovare offerte più competitive e su misura per le loro esigenze. Tuttavia, richiede anche una maggiore consapevolezza e attenzione nella scelta del fornitore e delle condizioni contrattuali. Informarsi adeguatamente e confrontare le diverse opzioni disponibili è essenziale per evitare spiacevoli sorprese e ottenere il massimo vantaggio dal mercato libero.