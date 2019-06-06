ENNA, BAMBINO DI 8 ANNI PRECIPITA DAL TERZO PIANO. RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI

Un bambino di 8 anni è caduto dal terzo pianodell'edificio dove abita con il padre e un fratellino. Il piccolo è in condizioni ritenute dai medici molto gravi.Il bambino era con il genitore, che, seco...

Un bambino di 8 anni è caduto dal terzo pianodell'edificio dove abita con il padre e un fratellino. Il piccolo è in condizioni ritenute dai medici molto gravi.

Il bambino era con il genitore, che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe allontanato per pochi minuti.

Secondo le prime ipotesi il bimbo si è sporto dalla finestra e dopo avere perso l'equilibrio è precipitato per diversi metri. Immediati i soccorsi.

Diversi passanti hanno visto il piccolo al suolo, e di avere notato affacciato alla finestra un altro bambino, che alle loro grida si sarebbe tirato indietro.

Sarebbe il fratellino di 6 anni.

Il bambino è stato subito trasportato all'Umberto I di Enna, e poi trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania.

La madre sarebbe una cittadina thailandese sposata con un italiano, ma che circa un anno fa è tornata nel suo Paese di origine lasciando il marito ed i figli