ENNA, CIBO CON INSETTI E RAGNATELE IN UN AGRITURISMO: NAS SEQUESTRANO 40 KG DI ALIMENTI E DISPONGONO LA CHIUSURA

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Catania hanno disposto la sospensione delle attività di un agriturismo nella provincia di Enna a seguito di gravi violazioni riscontrate in materia di sicurezza alimentare.

Durante un’ispezione mirata al controllo del rispetto delle normative igienico-sanitarie, i militari hanno rilevato condizioni critiche nel deposito alimentare della struttura. Gli alimenti erano conservati in ambienti caratterizzati da presenza di insetti, ragnatele e sporcizia accumulata, con attrezzature arrugginite. Particolarmente grave il ritrovamento di repellente per roditori nelle immediate vicinanze dei luoghi di conservazione degli alimenti.

Il titolare dell’agriturismo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione. I militari hanno proceduto al sequestro di circa 40 kg di prodotti alimentari, successivamente distrutti dopo la convalida del provvedimento.

Le autorità hanno imposto alla struttura specifiche prescrizioni per l’eliminazione delle criticità rilevate, condizionando la ripresa dell’attività al ripristino di adeguate condizioni igienico-sanitarie.