ENNA: Investito da furgone, morto bambino di 2 anni

Un bambino di due anni e mezzo, Salvatore Termine, è morto dopo essere stato travolto da un furgoncino nel centro storico di Pietraperzia (En).

Da una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il bimbo, mentre giocava davanti l’uscio di casa sia sfuggito al controllo dei parenti e si sia posto davanti le ruote del Fiat Porter condotto da un giovane venditore ambulante di 21 anni anch’esso di Pietraperzia, che nel frattempo stava ripartendo dopo una breve sosta.

Sul posto è giunta immediatamente un’ambulanza del 118, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.