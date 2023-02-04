ENNA. NUORA UCCIDE SUOCERA

Una donna di 32 anni ha ucciso con un'arma da taglio la suocera Margherita Margani, di 62 anni.Il delitto è avvenuto a Pietraperzia, un paese dell'ennese, nell'abitazione della vittima.L'omicida è già...

Una donna di 32 anni ha ucciso con un'arma da taglio la suocera Margherita Margani, di 62 anni.

Il delitto è avvenuto a Pietraperzia, un paese dell'ennese, nell'abitazione della vittima.

L'omicida è già stata fermata dai carabinieri che stanno conducendo le indagini, Secondo una prima ricostruzione l'anziana avrebbe aperto la porta di casa alla nuora, con la quale vi sarebbero stati frequenti litigi, che l'avrebbe aggredita in cucina con un'arma da taglio, un coltello o un paio di forbici. Un fendente ha raggiunto la vittima alla gola.

Sul luogo dell'omicidio si sta recando il Pm della Procura di Enna Michele Benintende. La 32enne arrestata per l'omicidio della suocera il 12 luglio 2018 era stata vittima di aggressione, mentre era incinta, da parte del marito. Suo cognato, ventenne, sparò per difenderla contro il proprio fratello - il marito della donna - che la stava malmenando.

L'uomo non venne ferito ma il fratello fu arrestato per tentativo di omicidio. In quell'occasione la donna fu colta da malore e trasportata al pronto soccorso.