ENNA: SCONTRO FRONTALE SULLA ENNA CALTANISSETTA, UN MORTO E UN FERITO

Incidente mortale sulla strada statale 626 “Della Valle del Salso”, in territorio di EnnaUna persona e’ morta.Lo rende noto l’Anas, sottolineando che in seguito al sinistro il traffico e’ provvisoriam...

Incidente mortale sulla strada statale 626 “Della Valle del Salso”, in territorio di Enna

Una persona e’ morta.

Lo rende noto l’Anas, sottolineando che in seguito al sinistro il traffico e’ provvisoriamente bloccato in prossimità’ del chilometro 2.

L’incidente ha coinvolto frontalmente due auto e, nell'impatto, una persona e’ rimasta ferita e un’altra e’ deceduta.

Il personale di Anas è presente sul posto per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.