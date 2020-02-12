ENNA: «SONO UN FAMOSO CANTANTE, MANDAMI LA TUA FOTO NUDA». IN MANETTE PER AVER ADESCATO LA MINORENNE

Nella mattina di giovedì 5 febbraio, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Nicosia, coordinati dal Commissario Capo Severino Moschetti, al culmine di attività di indagine, son...

Nella mattina di giovedì 5 febbraio, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Nicosia, coordinati dal Commissario Capo Severino Moschetti, al culmine di attività di indagine, sono risaliti all’identità della persona che in data 20.10.2019 aveva adescato sul web una minorenne residente in un Comune della Provincia di Enna, con lo scopo di ottenere video e immagini che la ritraessero priva di indumenti.

L’indagato si era presentato alla minore con un falso profilo facebook, spacciandosi per un giovane ragazzo di bella presenza, e per rendere il profilo più credibile postava la fotografia di un noto cantante canadese; le indagini sull’analisi dei dati telematici, effettuate dal personale della Polizia Scientifica e della Squadra di P.G. del Commissariato di Nicosia, consentivano di individuarne il luogo di residenza e l’identità dell’indagato.

L’attività di indagine svolta sotto la direzione della Procura Distrettuale di Caltanissetta che ha emesso un decreto di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato, atto sub delegato per la relativa esecuzione alla Sezione della Polizia Postale di Teramo, ha consentito il sequestro dei dispositivi elettronici a lui in uso.

La perquisizione informatica compiuta dal personale della Sezione Polizia Postale di Teramo sui dispositivi sequestrati hanno consentito di acclarare in capo all’indagato il possesso di una ingente quantità di materiale pedopornografico, e segnatamente 68 video e più di 268 fotografie, tutte di ritraenti ragazze minorenni.

L’uomo, date le schiaccianti evidenze investigative, ha confessato alla Polizia Postale di avere adescato con analoghe modalità varie ragazze minorenni di diverse zone del territorio nazionale.

Dopo le formalità di rito è stato tratto in flagranza di reato in arresto per detenzione di materiale pedopornografico ed associato, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, nella Casa Circondariale di Castrogno (TE).