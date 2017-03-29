Ennesima aggressione al pronto soccorso dell'ospedale SS Salvatore.Ad avere la peggio, per fortuna senza gravi conseguenza, un operatore sanitario vittima di un uomo di mezza età, secondo le prime inf...

Ad avere la peggio, per fortuna senza gravi conseguenza, un operatore sanitario vittima di un uomo di mezza età, secondo le prime informazioni l'uomo, dopo essere entrato in ospedale, é andato in escandescenza ed ha aggredito l infermiere che stava effettuando il proprio lavoro.

Indagini sono in corso sull'ennesimo episodio di violenza