ENNESIMA ORDINANZA DEROGA ORARI APERTURA ESERCIZI COMMERCIALI

A decorrere da domani 2 aprile 2020 e sino alla conclusione dello stato di emergenza da Covid-2019, al fine di contenere i rischi di contagio, il sindaco di Paternò Nino Naso, con ordinanza n. 35 di...

A decorrere da domani 2 aprile 2020 e sino alla conclusione dello stato di emergenza da Covid-2019, al fine di contenere i rischi di contagio, il sindaco di Paternò Nino Naso, con ordinanza n. 35 di giorno 1 aprile 2020, ordina la chiusura anticipata alle ore 14.00 da Lunedì a Sabato:

1.Per tutte le Attività Commerciali al dettaglio attualmente autorizzati, fatta

eccezione per:

• Vendita di generi Alimentari

• Farmacie (Farmacie di turno aperte anche la Domenica).

• Edicole.

• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

• Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a

prescrizione medica (Parafarmacia)

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.

• Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici (solo per la vendita di alimenti per animali).

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico per riscaldamento.

• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, televisione, corrispondenza, radio, telefono.

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

• Commercio di parti e accessori di autoveicoli e motocicli.

2.Per i Servizi alla Persona essenziali e attualmente autorizzati, fatta eccezione per i

Servizi di pompe funebri e attività connesse.

Resta ferma la chiusura domenicale di tutte le Attività commerciali e di Servizi alla persona, compresa la consegna a domicilio, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole, come da Ordinanza n.6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Sicilia). In caso di violazione alle superiori disposizioni si applicano le sanzioni di cui al combinato disposto del Decreto Legge 25.03.2020 n. 19, artt. 1, comma 2, 3 e 4.

ORDINANZA